Erciyes Kayak Merkezi'nde pist dışındaki alana çığ düştü

Ottoman bölgesinde pist dışında kayak yapan 2 kişinin kar kültesini hareketlendirmesi sonucu çığ oluştu. Olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde çığ altında kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine ekipler çalışmalarını sonlandırdı.

Öte yandan Erciyes Kayak Merkezindeki pistlerde vatandaşlar, kayak yapmaya devam ediyor.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes'te meydana gelen çığ ile ilgili yapılan açıklamada; "Herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Erciyes Ottoman Bölgesinde, pist dışındaki bir bölgede, yasak olmasına rağmen off-pist kayan iki kişinin tetiklemesi ile sınırlı miktarda kar kütlesi kaymıştır. Herhangi bir olumsuzluk olmamasına karşın ekipler tedbir amaçlı kontrollerini yapmıştır. Herhangi bir sorun ile karşılaşılmamıştır."