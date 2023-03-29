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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erden Timur, Fenerbahçe'nin teklifini belgelerle açıkladı!

Galatasaray'da Sportif A. Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin Nicolo Zaniolo'ya yaptığı teklifi belgeleriyle açıkladı!

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  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    Galatasaray Sportif A. Ş. Başkan Vekili Erden Timur, TV100 ekranlarında katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken Nicolo Zaniolo transferinin detaylarını ve Fenerbahçe'nin teklifini de paylaştı.
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    15 milyon Euro bonservis bedelli Nicolo Zaniolo transferindeki bonus iddialarına yanıt veren Timur, bonus maddelerini açıklarken "Bu maddelerin çoğu ulaşılması zor maddeler" ifadelerini kullandı ve detayları açıkladı. Erden Timur'un sözleri şöyle:
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    "Fenerbahçe'nin Icardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa, niye bunu kaşınıyorsunuz?"
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    "Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğini ben biliyorum. Benim dışında hiç kimse bilmez. Bu kadar şey düşünüyoruz ama karşıdaki de bir şeyler yapmalı. Fenerbahçe Zaniolo'ya bizden çok daha fazla teklif etti"
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    "16 milyon Euro net, 5 milyon euro da bonus teklif etti. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte yüzde yüzü garanti olan bonuslar bunlar, 21 milyon euro teklif etti"
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    "Biz son olaylarda yalancı duruma düştüğümüz için açıklamak zorunda kaldım. Bu belgeler 7 Şubat Salı'dan beri bende"
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    "Lütfen edebe edeple karşılık versinler. Galatasaray'ın gerçekleşebilir bonuslarla birlikte 17 milyon euro yapıyor."
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    ZANIOLO TRANSFERİNİN BONUS MADDELERİ

    15 MİLYON EURO - BEŞ YIL VADELİ BONSERVİS BEDELİ

    1 MİLYON EURO - ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE SON 16

    1 MİLYON EURO - ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL

    1,5 MİLYON EURO - ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    1,5 MİLYON EURO - ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

    1 MİLYON EURO - AVRUPA LİGİ YARI FİNALİ

    1,5 MİLYON EURO - AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONLUĞU

    789 BİN EURO - TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUĞU (Maçların yüzde 70'inde oynama koşuluyla)
  • Erden Timur, Fenerbahçe'nin Zaniolo'ya teklifini belgelerle açıkladı!

    526 BİN EURO - İTALYA MİLLİ TAKIMI İLE YARI FİNAL

    1 MİLYON EURO - İTALYA MİLLİ TAKIMI İLE FİNAL

    1 MİLYON EURO - BALLON D'OR BONUSU

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