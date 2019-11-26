Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dolardan Türk Lirası'na dönülmesi çağrısı yaptı. Meclis'te parti grubuna seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize güvenen, yatırım yapan herkes kazandı, kazanmaya devam edecek." dedi. Erdoğan, "Tüm milletime sesleniyorum; Bırakın doları moları; paramıza, Türk Lirası'na dönelim. Türk Lirası artık kaybettirmiyor. Milliliğimizi, yerliliğimizi burada da gösterelim." çağrısında bulundu.

'TARIM KREDI KOOPERATIFI 500 NOKTADA KENDI SATIŞ MAĞAZASI AÇACAK'

Son dönemde bölgedeki kimi ülkelerde Türkiye menşeili ürünlere yönelik sinsi bir kampanya yürütüldüğüne dikkati çeken Erdoğan şöyle devam etti: "İnşallah bir yeni adım daha atacağız. O da şu; Tarım Kredi Kooperatifimiz, yoğun bir şekilde inşallah Türkiye genelinde ilk etapta 500 noktada Tarım Kredi Kooperatifi olarak gayet güzel, muhteşem diyebileceğimiz, kendi satış mağazalarını ilk etapta açacak. Bu sayıyı daha sonra artırmaya devam edecek. Gerek fiyatlardaki ucuzluk, istikrar, tarım kredi kooperatiflerinin bu mağazalarında inanıyorum ki halkım için çok önemli bir çıkış, çok önemli bir adım olacak."