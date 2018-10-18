İstanbul’da hastaneye kaldırılan usta fotoğrafçı Ara Güler, 90 yaşında hayatını kaybetti. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılan Güler'in kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Büyük üzüntü yaşayan sevenleri, Güler'in yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Bahaettin Karakoç, Prof. Oya Akgönenç ve fotoğrafçı Ara Güler'in vefatı nedeniyle ailelerine telefonla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin yetiştirdiği ünlü fotoğrafçı Ara Güler usta geriye bıraktığı eserleriyle hep hayırla yad edilecek." ifadesini kullandı.
Güler'in cenaze törenine ilişkin bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.
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