Erdoğan: İdlib'te süreç böyle devam ederse katlanılması ağır sonuçları olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün yapacakları görüşmede başta Suriye olmak üzere ikili konuları ele alacaklarını söyledi. Erdoğan, İdlib konusunda Rusya ve koalisyon güçleriyle birlikte bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.
17.09.2018 - 09:13 | Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün Soçi'de yapacakları görüşmede İdlib konusunu ele alacaklarını ve buradaki sürecin aynı şekilde devam etmesi halinde katlanılması ağır sonuçlar doğurabileceğini söyledi.
Hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Erdoğan, Azerbaycan gezisi sonrası Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Erdoğan, Putin ile görüşmelerinde Suriye meselesi başta olmak üzere ikili konuları ele alacaklarını belirtti.
Erdoğan ile Putin, Tahran'daki üçlü zirveden 10 gün sonra yarın Soçi'de tekrar bir araya gelecekler.
Cumhurbaşkanı, "İdlib'te bu süreç böyle devam ederse bunun katlanılması ağır sonuçları olabilir. Buna fırsat vermeden, hem Rusya hem koalisyon güçleri ile bir çözüm bulmamız lazım" dedi
Erdoğan, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından Eylül ayı sonunda New York'ta düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Almanya ziyaretinde de bu konunun ele alınacağını sözlerine ekledi.
Suriye hükümeti, Rusya ve İran'ın desteğiyle birlikte silahlı muhalif örgütlerin elinde kalan son büyük eyalet olan İdlib'e askeri bir operasyon hazırlığı yapıyor. Suriye, büyük çoğunluğu cihatçı örgütlerin kontrolü altında olan İdlib'e yönelik operasyonun "terörle mücadelesi" açısından kritik önem taşıdığını söylüyor.
Türkiye ise operasyonun düzenlenmesine karşı çıkıyor ve ateşkes çağrısı yapıyor. Türkiye ayrıca, "terör örgütleri" ile ılımlı muhalif grupların birbirinden ayrıştırılarak, geniş kapsamlı değil, birlikte nokta atış bir operasyonlar yapılmasını savunuyor.
Türkiye'nin ateşkes çağrıları, şu ana kadar Suriye ve Rusya tarafından olumlu yanıt almış değil.
İdlib'te durumunu son günlerde sakin olduğunu belirten Erdoğan, "Yapılan girişimlerin bir neticesini aldık gibi görünüyor. Fakat hâlâ biz tatmin olmuş değiliz. İşin siyasi ve insani yükünü Türkiye çekiyor... Biz Batı gibi davranamayız. Bizim davranışımız çok daha koruyucu olacaktır" dedi.
Erdoğan, Suriye hükümetini "terör devleti" olarak nitelendirerek, "İdlib'te içeride muhaliflerin arasında bulunan terör gruplarına karşı hep birlikte adımları atalım, tedbirleri alalım. Ama bahane üreterek orayı bombalamak gibi bir adımın içinde de olmayalım" diye konuştu.
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Erdoğan: İdlib'te süreç böyle devam ederse katlanılması ağır sonuçları olur/erdogan-idlib-te-surec-boyle-devam-ederse-katlanilmasi-agir-sonuclari-olur-21450012145001
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