Eren Talu: Kızımı çok başarılı buluyorum

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sunucu Defne Samyeli'nin mimar eski eşi Eren Talu, önceki gün eşi Serap Şenyüz ile birlikte Nişantaşı'nda alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Uzun zamandır ortalarda görünmeyen Talu, "Pek çıkıp, gezen bir insan değilim. Daha sakin bir hayat yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Eren Talu, oyunculuğa adım atan kızı Deren Talu hakkında da konuştu.

Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna ortak yapımı "Son Kale Hacıbey" adlı filmde erkek kılığında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan kızının görsellerini gördüğünü söyleyen Talu, "Kızımı çok başarılı buluyorum ve destekliyorum" diye konuştu.