Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Erkan Güleryüz "Yeni projeniz hayırlı olsun. İlklere doymadığınızı söyleyebilir miyiz?" sorusunu "Sanırım proje üretmekle ilgili bir takıntım var ama bundan çok büyük keyif alıyorum. “Popülistan” adı altında, 70’lerden günümüze, son 40 yılın en popüler şarkılarını belli bir kronolojik sırayla söylemeye çalışacağımız, insanların eğlenmesini de odak noktasına koyduğumuz bir gece olmasını istiyorum" şeklinde yanıtladı.





“SEZEN AKSU ‘YANINDAYIM OĞLUM’ DEDİ”

Geçtiğimiz yaz Sezen Sokakta projesiyle film festivallerine damga vuran Güleryüz, basın mensuplarının “Bu projeyi ilk kez Sezen Hanım’a sunduğunuzda size nasıl bir tepki vermişti?”sorusunu “Biz kendisiyle yaklaşık 10 senedir çalışıyoruz. “Sezen Sokakta” projesini aslında Youtube’da yayınlamak üzere tasarlamıştık. Ben kendisine projeyi anlattığımda, şarkılarını kullanmama izin verdi ve bana “Yanındayım oğlum” dedi. Ondan sonra sokak müzisyenlerini araştırıp, onların hayatlarından kesitleri gördükçe, projeyi bir belgesel film haline döndürmeye; çekimleri de Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleştirmeye karar verdik.” diyerek cevapladı.

Yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Erkan Güleryüz, salonu dolduran müzikseverlere nostalji dolu bir gece yaşattı.