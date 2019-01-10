Projeyle alakalı ‘Popülistan’ı izlemeye gelenler kelimenin tam anlamıyla bir ‘zaman yolculuğuna çıkacak’ diyen Erkan Güleryüz, Türk müzik sektörünün son 40 yılını bu iki saatlik performans ile özetleyecek. Güleryüz’ün, Tanju Okan’dan Sezen Aksu’ya, Zeki Müren’den Cem Karaca’ya, Neşet Ertaş’tan Levent Yüksel’e, Barış Manço’dan günümüz starlarına kadar her dönemin popüler isimlerinin hit olmuş şarkılarıyla hazırladığı Popülistan konsepti 15 Ocak’ta ilk kez izleyiciyle buluşacak.

MÜZİĞİN EVRİMİ ŞARKILARLA HAYAT BULACAK

Erkan Güleryüz bu özel konseptle, plaktan kasete, kasetten CD’ye ve son olarak dijital dünyaya evrilen müziğin yakın tarihine kendi yorumu ve tarzı ile hayat verecek. ‘Popülistan’ için hazırlanan bu zengin repertuvarda, 70’lerden ‘Deniz ve Mehtap’ , ‘Aç Kapıyı Gir İçeri’ , ‘Unutama Beni’ , Anlıyorsun Değil Mi’ , ‘Geçsin Günler’ , ‘Namus belası , ‘Bana Yalan Söylediler’ , Adırma Gönül’ ; 80 lerden ‘Geri Dön’ , ‘Hep Karanlık’ , “Ele güne karşı” ; 90’lardan ‘Med-cezir’ , Hercai gibi unutulmaz şarkılar ve günümüzde dijital platformlarına damga vurmuş hitler yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ