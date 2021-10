Erkan Özerman: Dereceye giremeyenler kinlerini kusuyor!

HABERTURK.COM

34. Best Model Türkiye yarışmasıyla ilgili ortaya iddialar gündemdeki yerini koruyor. Yarışmada 'Best Smile' seçilen Elmas Yılmaz, hakkının yenildiğini iddia ederek yarışmanın birincisinin önceden belli olduğunu söyledi. Yılmaz açıklamasında, "Best Model'da dereceye girecekler önceden belliydi, onlara ayrı otel odası tutuldu. Dereceye gireceği belli olanlar Erkan Özerman'a masaj yapmaya çağırıldı" gibi şoke edici iddialarda bulundu.

Elmas Yılmaz

Best Model yarışmacılarından Barış Arslan, Elmas Yıldız'ın açıklamalarının doğru olduğunu belirterek, söz konusu iddiaları destekledi.

"AHLAKSIZ TEKLİFLERİ KABUL ETMEYİNCE DERECE ALAMADIK"

Arslan, "Hem organizatör Aydın Bey'in Elmas'a söyledikleri doğru hem de ben o ahlaksız teklifleri kabul etmediğim için derece alamayacağım konusu tamamen doğru. Bizzat kulaklarımla duydum bunları. Telefonda mesajlaşılarak bana bunlar söylendi. Asla o ödülü yakıştıramayacağınız ikişer, üçer ödül aldı. Bu Best Model tarihinde yoktur yani, bu kadar aynı kişinin üst üste derece aldığı. Ben şok oldum sahnede." ifadelerini kullandı.

Barış Arslan

"DAVAMIZIN ARKASINDAYIZ"

Arslan ayrıca, birinci seçilen Bartu Dilmen'e de yüklendi. Arslan, "Best Model tarihinde bir ilk oldu, kel birincimiz var. Diğerlerini söylemeye bile gerek yok. İlk 3 olamaz. Bu kadar kısa sürede oyların sayılması da imkansız. Ben ikinci ile konuştuğumda da "İlk 5'te yoktum. Erkan Özerman beni öne aldı" dedi. Yarışmanın psikolojisi ve üzüntüsüyle bunun ses kaydını alamadım, unuttum. Bu ahlaksız teklifi reddettiğim için bana hiçbir şekilde derece vermediler. Ben 1,5 yıl boyunca bu yarışma için hazırlandım. Sıkı diyet, sıkı antrenman. Ahlaksız teklifi reddettiğim için beni cezalandırdılar. Duruşumu bozmadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bunun arkasında duracağız ve devamını getireceğiz. 'Erkan Özerman'a masaj yaparsan derece garanti' dendi. Ben bu pislikleri yapmadım." dedi.

ERKAN ÖZERMAN KONUŞTU: DERECEYE GİREMEYENLER KİNLERİNİ KUSUYOR



Yaşananların ardından Erkan Özerman, sessizliğini Habertürk'e bozdu. Özerman, "İddia edilenlerin tamamı yalan. İddia edildiği gibi hiçbir yarışmacıyla sözü geçen sohbetlerim olmadı. Kimseye vaatlerde bulunmadım. Dereceye giremeyenler kinlerini kusup reklamlarını yapıyor. Kim benim odama yarışmacılardan birinin geldiğini görmüş? Kim yarışmacılardan masaj istediğime şahit olmuş? Olmayan konuşmaları olmuş gibi gösteriyorlar. Ben bu konuda ne yapabilirim. Sadece dava açabilirim. Öyle de yapacağım. Avukatımla konuştum. Dava açacağım." diyerek çıkan iddiaları reddetti.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA YAŞAYAMAM"

Yarışmanın birincisi Bartu Dilmen de yaşananlardan sonra açıklamalarda bulundu. Dilmen, "Bu bir güzellik değil, modellik yarışması. Ben kendimden çok emindim, çünkü modellik geçmişim var. Ben çoğu arkadaşlarla aynı frekansta değilim. Ben yarışmadan önce meditasyon yaparken, diğer arkadaşlar kaslarını şişirmek için uğraşıyordu. Spritiüel bir insanım. Üzerimden prim yapılmasını istemiyorum. Erkan bey hakkında ortaya atılan iddialar hakkında bilgim yok. Söylenenlerdeki gibi Erkan Bey ile aramız bir diyalog aramızda geçmedi. Ben böyle bir şey yapsam yaşayamam. Kendisi çok tatlı bir insan." sözleriyle ileri sürülenlerin gerçek dışı olduğunu savundu.

Bartu Dilmen ve Oğulşat Gagşalova

BARTU DİLMEN

Memleket: Bursa

Yaş: 24

Boy: 1.86

Kilo: 77

Eğitim: İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu

Yabancı dil: İngilizce

OĞULŞAT GAGŞALOVA



Memleket: Türkmenistan

Yaş: 22

Boy: 1.82

Kilo: 53

Eğitim: Lise mezunu

Yabancı dil: İngilizce