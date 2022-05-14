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Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği Başkanvekili seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın Avrupa Yüzme Birliği Başkanvekili seçildi.

Erkan Yalçın, Avrupa Yüzme Birliği Başkanvekili seçildi

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, bugün Cascais / Portekiz’de düzenlenen Avrupa Yüzme Birliği (LEN) Olağanüstü Kongresi’nde Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak seçildi. Erkan Yalçın, bu görevini bir sonraki Avrupa Yüzme Birliği seçimlerine kadar sürdürecek.

Başkan Yalçın, Nisan 2017’den bu yana üstlendiği Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığı’nın yanı sıra LEN Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak da uluslararası organizasyonların düzenlenmesinde Türkiye’nin karar verici ülkelerden biri olmasını sağlayacak.

Kongrede Hırvatistan’dan Josip Varvodic 1. başkan yardımcılığına seçilirken, İsrail’den Noam Zwi de Erkan Yalçın ile birlikte başkanvekilliğine atandı. Ayrıca Macar üye Sandor Wladar, Avusturyalı üye Arno Prajek, İngiltere’den Liam Tancock da yönetim kurulunda çeşitli görevler aldı.

Erkan Yalçın, Kasım 2021’de yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu seçimli genel kurulunda delegelerin oylarının büyük bir kısmını alarak Yüzme Federasyonu Başkanı olarak 2. Dönem görev süresine başlamıştı.

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