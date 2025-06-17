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        Haberler Gündem Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı - Güncel haberler

        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı

        Çankırı'da tartıştığı erkek arkadaşının ofisine tabancayla ateş eden kadın, daha sonra kendini vurmaya çalıştı. Kadına polis ekipleri müdahale ederken, o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 18:36 Güncelleme: 17.06.2025 - 18:36
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        Erkek arkadaşının ofisine ateş açtı! Kendini vurmaya çalıştı
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        Çankırı'da avukat Z.K. ile kız arkadaşı T.P. arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Z.K.'nin avukatlık ofisine giden T.P., iş yerinin kapısına tabancayla bir el ateş ederek binanın önüne indi. T.P. daha sonra tabancayla sokak ortasında havaya ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin ikna çabalarına rağmen elindeki tabancayı bırakmayan T.P., silahı başına dayadı. Bu sırada silah tutukluk yapınca, polis ekipleri kadına müdahale etti.

        Kadın, sağlık ekiplerince kontrol için Çankırı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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