Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı!
Olay, Çankırı'da meydana geldi. Kıskançlık krizine giren kadın, önce avukat sevgilisinin ofisini kurşunladı. Ardından da sokak ortasında canına kıymaya çalıştı. Öfkeli kadın, polisin müdahalesi ile durduruldu.
Giriş: 17.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:05
Olay, Çankırı'da meydana geldi.
Kıskançlık krizine giren kadın, önce avukat sevgilisinin ofisini kurşunladı.
Ardından da sokak ortasında canına kıymaya çalıştı.
Öfkeli kadın, polisin müdahalesi ile durduruldu.
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