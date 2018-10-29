Erkenci Kuş son bölümde, Sanem doğumgününde hayatının şokunu yaşadı. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanında ise Leyla, Sanem'in yaşadığı şokun ardından Emre'nin ortaklık belgesini Can'a götürüyor ve Can Emre'den hesap sormaya gidiyor. Can, Emre'yi kardeşlikten reddederken Sanem'in içine düştüğü durumu anlıyor. Sanem ise mutlu olduğu eski bakkalcı günlerini özlüyor. Erkenci Kuş'a dair detaylar haberimizde.

ERKENCİ KUŞ 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ERKENCİ KUŞ 17. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz bekliyor...

Ortaklık belgelerini ele geçiren Sanem , her şeyi Can’a anlatması için Emre’ye süre verir. Buna yanaşmayan Emre’nin Sanem’le ilgili başka planları vardır. Bu planlardan haberi olmayan Sanem zor durumda kalır ve Can’la arası daha da açılır. Bu arada Sanem’in doğum günü olduğunu öğrenen Aylin harekete geçer . Doğum gününde Sanem’i kötü bir sürpriz beklemektedir.

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