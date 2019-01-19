Erkenci Kuş 27. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Erkenci Kuş bu akşam var mı? Soruları izleyenler tarafından şimdiden merak edilmeye başladı. Her bölümü büyük bir ilgi ile takip edilen dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. İşte detaylar...

ERKENCİ KUŞ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Erkenci Kuş'un yeni bölümü Star TV'nin yayın akışında bulunmayınca izleyenler de dizinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklindeki sorularına cevap arıyor. Bilindiği yeni yıla girerken diziler reklam anlaşmalarını da yeniliyor. Yenileme süreci bu ay biraz fazla uzadığından ülkemizde diziler 3 hafta boyunca yeni bölümü yayınlamama kararı aldı. Bu sebepten dolayı Erkenci Kuş bu akşam ekranlarda olmayacak.

ERKENCİ KUŞ 27. YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Erkenci Kuş 27. yeni bölümü 26 Ocak 2019 tarihinde saat: 20.00'da Star TV ekranlarında olacak. İşte Erkenci Kuş 27. bölüm fragmanı...

ERKENCİ KUŞ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Can, Fabbri’nin şikayeti üzerine gözaltına alınır. Sanem, Can’ın düştüğü bu durumdan kendini sorumlu tutar ve onu kurtarmak için Fabbri’ye kokusunu verir. İstediğini alan Fabbri, şikayetini geri çeker ve hisselerini de Aylin’e devreder. Bu arada mahalleyi ziyarete gelen gizemli bir kadın ortalığı birbirine katar. Sanem mahallede tartıştığı bu kadınla Can’ın evinde tekrar karşılaşacaktır. Acaba bu kadın kimdir?