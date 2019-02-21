Erol Bilecik kimdir? sorusu geçtiğimiz günlerde TÜSİAD Başkanlığı görevini bırakmasının ardından sıkça araştırılıyor. Kariyeri birçok önemli başarı ile dolu olan Erol Bilecik'in hayatı ve kariyerine dair detaylar...

EROL BİLECİK KİMDİR?

1962 yılında Antakya’da doğan Erol Bilecik, ilk, orta ve lise öğrenimini yine Antakya’da tamamladı. 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer aldı.

1989 yılında İndeks Bilgisayar A.Ş.’yi kuran Erol Bilecik, firmanın genel müdürlük görevini de üstlendi. Türkiye genelinde bilgisayar firmalarına, ihtiyaç duydukları teknoloji ürünlerinin tedarik merkezi olma amacıyla faaliyet gösteren İndeks Bilgisayar A.Ş., 200’den fazla dünya markasının ürünlerini 8.000’den fazla iş ortağı kanalıyla Türkiye’deki bireysel ve kurumsal tüketicilerle buluşturuyor.

Erol Bilecik, halen Index Grup bünyesindeki İndeks Bilgisayar A.Ş., Despec A.Ş., Datagate A.Ş., Artım A.Ş., Neteks A.Ş, Teklos A.Ş. ve Homend A.Ş.’nin CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.

Erol Bilecik yönetiminde, Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar 2004 yılında, Datagate Bilgisayar 2006 yılında, Despec Bilgisayar ise 2010 yılında BIST’te halka açılmışlardır. Erol Bilecik, Grup Şirketleri vasıtasıyla sektöre ve ülkemize beş kez yabancı stratejik ortak ve sermaye girişi gerçekleşmesine katkıda bulunmuştur.

Bilecik 2002-2005 yılları arasında, Türk bilgisayar sektöründeki en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan TÜBİSAD’ın (Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği) ve 2010-2014 dönemleri arasında İTÜ Mezunlar Derneği’nin Başkanlığını yapmıştır. Halen bir çok sivil toplum örgütünün yönetimlerinde yer almaktadır.

Erol Bilecik, eğitim alanına verdiği destek ve yaptığı katkılar dolayısıyla 15 Temmuz 2010 tarihinde TBMM Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

TÜSİAD’ın 12 Ocak 2017 tarihinde gerçekleşen 47. Olağan Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.