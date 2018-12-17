Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün yeni teknik direktörü Ersun Yanal yönetimindeki ilk resmi maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşmayla Yanal, Fenerbahçe'nin başında Kadıköy'de 1683 gün sonra resmi bir maçta sahaya çıkacak.

Ersun Yanal, Kadıköy'de son olarak 2013-2014 sezonunun 33. haftasında Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendiği maçta takımının başında yer almıştı. Yanal, ayrıca 1676 gün sonra Fenerbahçe'yle bir resmi maçta görev alacak. Yanal'ın sarı-lacivertli ekiple son resmi maçı da şampiyonluğa ulaştıkları 2013-2014 sezonunun 34. haftasında 16 Mayıs 2014'te oynanan Kayserispor müsabakası olmuştu.

Öte yandan Ersun Yanal, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin ailelerine yardım amacıyla 8 Ağustos 2014'te Chelsea ve Beşiktaş'ın da katıldığı Kadıköy'deki turnuvada da sarı-lacivertlilerin başında bulunmuştu.

KADIKÖY'DE YENİLGİ YOK



Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Yanal'ın 2013-2014 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe, 17 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 46 kez havalandıran Fenerbahçe, sadece 11 gol yedi.

ERSUN YANAL'IN DOĞUN GÜNÜ

Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminin ilk resmi sınavını 57. yaş gününde verecek. Doğum tarihi 17 Aralık 1961 olan tecrübeli teknik adam, iki özel günü aynı anda yaşayacak.

FENERBAHÇE KÖTÜ GİDİŞAT

Fenerbahçe, Ersun Yanal'la Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatını da durdurmaya çalışacak. Ligde 3 maçtır kazanamayan ve geride kalan 15 haftada topladığı 14 puanla 17. sırada yer alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Fenerbahçe'yle aynı puanda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor da haftaya 16. sırada girdi.

SAKATLAR GERİ DÖNÜYOR

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Frey ve Şener Özbayraklı ile cezalı olan Jailson ve Soldado Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Alper Potuk, Ayew ve Valbuena ise teknik heyetin şans vermesi durumunda maçta forma giyebilecek.

SİSTEM 4-2-3-1

Teknik direktör Ersun Yanal, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çift ön liberolu ve tek forvetli 4-2-3-1 oyun sisteminden vazgeçmeyecek. Savunma bloğunun önünde Eljif Elmas ve Mehmet Topal ikilisine forma vermeyi planlayan Yanal'ın ikilinin önünde ise Mehmet Ekici'ye görev vereceği öğrenildi. Tecrübeli teknik adam Benzia'yı ise yedek soyunduracak. Sakatlıkları geçen Valbuena orta sahanın solunda, Ganalı oyuncu Ayew ise orta alanın sağında forma giyecek. Genç oyuncu Barış Alıcı da yedek kulübesine çekilecek. Cezalı Soldado ve sakat Frey'in yokluğunda forvette Slimani takımı adına gol arayacak.

FENERBAHÇE'NİN ERZURUMSPOR KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Erzurumspor karşısında sahaya; Harun Tekin, Isla, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Mehmet Topal, Eljif Elmas, Mehmet Ekici, Ayew, Valbuena, Slimani muhtemel 11'iyle sahada olması bekleniyor.

TARAFTARLARDAN YANAL'A ÖZEL PANKART

17 Aralık doğumlu olan Ersun Yanal, tekrardan görev aldığı Fenerbahçe'de doğum gününde ilk maçına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Fenerbahçeli taraftarlar takımın başında görmek için sabırsızlandığı Yanal için tribünlere özel pankartlar açacak.

YANAL'DAN CEZA SINIRINDAKİ FUTBOLCULARA UYARI

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, Isla, İsmail Köybaşı, Eljif Elmas, Benzia ve Slimani sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kartı bulunan 6 futbolcunun Erzurumspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Antalyaspor karşısında takımı yalnız bırakacak. Teknik direktör Ersun Yanal ceza sınırında bulunan oyuncuları da uyardığı öğrenildi. Oyunculara kart görmemeleri konusunda çok dikkat etmesi gerektiğini belirten Yanal, futbolcuları gereksiz yere hakeme itiraz etmemesi konusunda da uyardı.

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