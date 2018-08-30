Öne Çıkanlar
Kayserispor
Futbol
Haberler > Futbol

Ertuğrul Sağlam: Fenerbahçe karşısında kapanmayacağız

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Fenerbahçe karşısında katı bir defans anlayışı içinde kapanmak yerine, kazanmaya oynayacaklarını kaydetti

30 Ağustos 2018 Perşembe, 12:15:17 | Güncelleme:

Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını sürdüren Kayserispor taktik ağırlıklı çalıştı. Cezalı oyuncuları bulunmadığını ancak, Sakıb'ın yan bağlarındaki sorun nedeniyle kadroda yer alamayacağını belirten sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "Malatyaspor maçında kaybettiğimiz iki puanın üzüntüsünü yaşıyoruz ama, oyuncularımız maçı kazanmak için daha çok mücadele ettiler. Genel olarak bakıldığında 3 maç sonunda 5 puan kötü değil ama biz daha fazlasını hedefliyorduk. 3 maç sonunda gol yememiş ve yenilmemiş olmak güzel. Daha az pozisyon vermemiz gerekiyor. Takım savunmasını daha düzgün yapmamız gerekiyor. Ofansif anlamda daha iyi olmamız gerekiyor. Basit hatalar yapıyoruz, bunu azaltmamız gerekiyor. Planlarımızı ortaya koyduk, bundan sonra nasıl daha az hata yaparız, futbolcularımızla  onu konuştuk. Fenerbahçe maçında geçen üç haftada yaptığımız güzel şeyleri artırmamız gerekiyor" diye konuştu. Sağlam, rakipleri Fenerbahçe ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü:

"HATA YAPARSAK PAHALIYA PATLAR"

"Fenerbahçe karşısında hata yaptığınız zaman size pahalıya patlayacak bir atmosfer ve oyun grubu var. İki maç kaybetmiş bir takım iç sahada mutlak kazanmak isteyecektir. Orada kapanıp gol yememeye çalışan takım görüntüsü sergilemeyeceğiz. Kesinlikle kazanmaya oynayacağımız bir müsabaka görecek herkes. Milli maç arası öncesi iyi sonuç almak istiyoruz." 

ESKİŞEHİRSPOR İÇİN HERKES GEREKENİ YAPMALI

Ertuğrul Sağlam, Eskişehirspor'a verdiği muvaffakname ve ardından eski kulübünden gelen teşekkür konusunda ise, "Zor durumda olan kulüp için herkes elinden geleni yapmalı. Biz daha önce çalıştığımız bütün kulüplerle ilişkimizi iyi tutmaya çalışıyoruz. Gidiyoruz çalışıyoruz elimizden geleni yapıyoruz. Bazen istediğimiz gibi olmuyor ama genellikle gittiğimiz her kulüpte başarılı oluyoruz. Bu duygularla da zamanı geldiğinde eski kulüplerimiz için yapabileceğimiz şeyler varsa yapmaya çalışıyoruz. Eskişehirspor'un için de elimizden geleni yaptık. Dileğimiz diğer arkadaşların da gerekeni yapıp Eskişehirspor'un hayatına devam edip daha yukarılara çıkması" ifadelerine yer verdi.


Bugün basına kapalı olarak taktik çalışması yapan sarı kırmızılılar, yarın uçakla İstanbul'a hareket edecek. Kayserispor'da Sakıb dışında sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 1
  • Misafir 15 dakika önce
    Bu maç cesaret maçı fb ti iyi tanıyoruz oda Kayserispor'u iyi bilir Kayseri 3 puan için oynayacak ve inş alacak başarılar kayserispor
Kalan karakter : 2000
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.