Minibüs ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1'i çocuk 2 ağır yaralı
ERZURUM'unAşkale ilçesi ile Erzincan'ın Tercan ilçesi arasında minibüsle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı.
ERZURUM'unAşkale ilçesi ile Erzincan'ın Tercan ilçesi arasında minibüsle TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Tepebaşı mevkinde meydana geldi. Ahmet Özer (56) yönetimindeki 25 LN 097 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen Adem Öztürk (30) yönetimindeki 34 ZL 8542 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Özer olay yerinde hayatını kaybetti, Nezahat Özdemir (54) ile Ahmet Eymen Özdemir (3) ağır yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları araçtan kurtarılıp, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.