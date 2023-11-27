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        ERZİNCAN´A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

        ERZİNCANValisi Hamza Aydoğdu, Irak sınırında şehit olan Erzincanlı Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz´ün acı haberini sosyal medya hesabından, `Şehidimiz var, Erzincan´ başlığı ile duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 00:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:58
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        ERZİNCAN´A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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        ERZİNCANValisi Hamza Aydoğdu, Irak sınırında şehit olan Erzincanlı Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz´ün acı haberini sosyal medya hesabından, `Şehidimiz var, Erzincan´ başlığı ile duyurdu.

        Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu, 2 asker yaralandı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Refahiyeli hemşehrimiz, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, vatanımız ve al bayrağımız uğruna şehit olmuştur. Cesur yüreği ve kahramanlığıyla milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet, makamın Ali olsun" ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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