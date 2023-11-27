Erzincan´a şehit ateşi düştü ERZİNCANValisi Hamza Aydoğdu, Irak sınırında şehit olan Erzincanlı Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz´ün acı haberini sosyal medya hesabından, `Şehidimiz var, Erzincan´ başlığı ile duyurdu.

ERZİNCANValisi Hamza Aydoğdu, Irak sınırında şehit olan Erzincanlı Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz´ün acı haberini sosyal medya hesabından, `Şehidimiz var, Erzincan´ başlığı ile duyurdu.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit oldu, 2 asker yaralandı. Erzincan Valisi hamza Aydoğdu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Refahiyeli hemşehrimiz, Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz, vatanımız ve al bayrağımız uğruna şehit olmuştur. Cesur yüreği ve kahramanlığıyla milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanın cennet, makamın Ali olsun" ifadelerine yer verdi.