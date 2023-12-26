7.9 büyüklüğündeki 1939 depreminin yıl dönümünde Erzincan'da tatbikat

ERZİNCAN'da, 27 Aralık 1939 tarihinde meydana gelen ve 32 bin 968 kişi hayatını kaybettiği 7.9 büyüklüğündeki depremin 84'üncü yıl dönümünde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikata 22 kamu ve sivil toplum kuruluşundan 174 personel katıldı, 45 araç kullanıldı.

Erzincan'da 1939 depreminin 84'üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında deprem tatbikatı düzenlendi. Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyon ile iş birliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen tatbikata, Erzincan Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat, 3'üncü Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Yanık, Erzincan Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özger, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve bazı kurum müdürleri ile görevliler katıldı. Tatbikatta, Erzincan merkezli meydana gelen deprem sonrası enkaz altında kalanların kurtarılması, yangın ve gaz sızıntısına müdahale gibi olaylara dair çalışmalar gerçekleştirildi. 22 kamu ve sivil toplum kuruluşundan 174 personelin katıldığı, 45 aracın kullanıldığı tatbikat, gerçeğini aratmadı. Ekipler, senaryo gereği deprem ihbarıyla harekete geçip, enkaz alanında kalanları kurtardı, yangına ve gaz sızıntılarına müdahale etti.

'HAZIRLIKLI OLMALIYIZ'

Vali Vekili Mehmet Emre Canpolat, 27 Aralık 1939 depreminin yıl dönümünün arifesinde tatbikatın gerçekleştirildiğini bildirerek, "Erzincan, birinci derece deprem bölgesinde yer alan bir ilimiz. Tarih boyunca 8 kez yıkıcı deprem yaşamıştır. İlimiz, 39 ve 92 depremlerinde binlerce canını kaybetmiş, şehrimiz adeta küllerinden tekrar doğmuştur. Böyle bir coğrafyada, depremin yıkıcı etkisini derinden hissetmiş bir şehirde, rehavete kapılmadan her bir vatandaşımızı deprem konusunda bilinçlendirmek, valiliğimizin, bütün kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının görevidir. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Biz, tabiatımız gereği acıları, önemli olayları belli bir süre sonra unutsak da yaşamın içinde bir dakikalık bir an bize acı gerçekleri tekrar hatırlatabilir. Nasıl ki yağmurlu havada şemsiye alıyorsak, soğuk havada mont giyiyorsak, deprem bölgesinde yaşadığımız için de sağlamlığına emin olduğumuz evlerde yaşamaya gayret göstermeli, deprem anında ve sonrasında depreme hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

'EKİPLERİN SAYISINI ARTIRIYORUZ'

AFAD'ın risk azaltma projeleri ve planlarını sürekli güncelleyip, bu alandaki yenilikleri sürdürdüğünü belirten Canpolat, "Şehrimizde, Valiliğimiz öncülüğünde yürütülen tüm risk azaltma çalışmalarını başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. Bu süreçte, Valiliğimizin önderliği ve koordinasyonu altında, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde hareket ediyoruz. Ayrıca, olası afetlere karşı hazırlık çalışmaları kapsamında, arama-kurtarma ekiplerimizin sayısını arttırıyoruz. İnanıyorum ki koordinasyon ve dayanışma ruhuyla, afetler karşısında milletimizi daha etkin bir şekilde koruyabileceğiz. Aynı zamanda, bu bilinci toplumumuzda daha canlı ve etkin bir hale getireceğiz. Hepinize bu süreçte gösterdiğiniz özveri ve katılım için teşekkür ediyorum. 1939 depremi yıl dönümü vesilesiyle depremde kaybettiğimiz tüm canlara Cenabıhak'tan rahmet diliyorum. Rabb'im aziz milletimizi her türlü musibetten muhafaza eylesin."