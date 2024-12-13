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        Karla kaplı bölgede gezen yılkı atları dron kamerasında

        ERZİNCAN'da karla kaplı bölgede sürü halinde gezen yılkı atları, dron ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 13.12.2024 - 12:50
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        Karla kaplı bölgede gezen yılkı atları dron kamerasında
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        ERZİNCAN'da karla kaplı bölgede sürü halinde gezen yılkı atları, dron ile görüntülendi.

        Erzincan'ın Çağlayan beldesinde görülen yılkı atları, kış şartlarının ağırlaşması ile kara yoluna ve yerleşim yerlerine inmeye başladı. Sürü halinde dolaşıp, yiyecek arayan yılkı atları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile görüntülendi. Karla kaplı bölgede sürü halinde gezen yılkı atları, güzel görüntüler oluşturdu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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