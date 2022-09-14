Başbağlar Güvenlik Grup Köy Yolu yenilendi

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ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 29 yıl önce 33 sivil vatandaşın teröristlerce katledildiği Başbağlar ile bölgedeki 6 köyün ulaşımını sağlayan Başbağlar Güvenlik Grup Köy Yolu, genişletme ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar, Aşağımutlu, Yukarımutlu, Buğdaypınar, Armağan ve Avcı-Balkırı köyü ile Değirmendere mezrasına giden 19 kilometrelik grup köy yolunda, İçişleri Bakanlığı Güvenlik Yolu kapsamında, Mayıs 2021'de İl Özel İdaresince ihale edilerek yenileme ve genişletme çalışmaları başlatıldı.

Tunceli'ye sınır olan 6 köyün yanı sıra Başbağlar köyündeki kalekola da hizmet veren köy yolu 16 aylık çalışmanın ardından genişletilip yenilendi. Yüklenici firma tarafından genişletme çalışması sonrası sıcak asfaltla kaplanan grup köy yolundaki çalışmalar 50 milyon liraya mal oldu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ve beraberindekiler yapımı tamamlanarak yeni haliyle ulaşıma açılan Başbağlar Güvenlik Grup Köy Yolu'nda incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından Başbağlara geçen Vali Makas buradaki bir köy evinde yaptığı açıklamada, yapımı tamamlanan grup köy yolunun vatandaşlara hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

Yenileme çalışması tamamlanan 19 kilometrelik Başbağlar Güvenlik Grup Köy Yolu hakkında vatandaşlara bilgi veren Makas, "Hakikaten bölgede standartların üstünde bir grup köy yolu yaptık. Başbağlar'a ne yapsak azdır, burası şehitler diyarı. Yöre insanı bundan çok çok daha güzellerine layık. Allah kazasız, belasız şekilde kullanmayı nasip etsin." dedi.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da 5 Temmuz 1993'de teröristlerce 33 sivilin şehit edildiği Başbağlar köyüne ateş düştüğünü belirterek, "33 vatandaşımızı canice katlettiler. Yüce Allah böyle acıyı bir daha göstermesin. Başbağlar köyüne sahip çıkan vatandaşlarımızı canı gönülden tebrik ederim. Yapılan yeni yolun hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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