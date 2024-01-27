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        Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

        Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 23:49 Güncelleme: 27.01.2024 - 23:49
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        Erzincan'da 3 tırın çarpıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
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        Erzincan'da 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Erzincan-Erzurum kara yolunun 72. kilometresinde sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 tır, buzlanma nedeniyle çarpıştı.

        Kazada 3 kişi yaralandı, bir tırda çarpışmanın etkisiyle alev aldı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yanan tır ise itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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