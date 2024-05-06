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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 06.05.2024 - 13:20
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        Erzincan'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Erzincan'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçak ve sahte alkollü içki ile imalatında kullanılan ürünlerin ticaretinin engellenmesi ve toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla kent genelinde operasyon gerçekleştirildi.

        Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen Ş.A’nın ikametinde yapılan aramada, 3,5 litre satışa hazır el yapımı viski, 5 litre etil alkol ve içki satışında kullanılan 5 boş viski şişesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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