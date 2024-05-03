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        Erzincan'da takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

        Erzincan'da takla atan otomobilde ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:54
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        Erzincan'da takla atan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
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        Erzincan’da takla atan otomobilde ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.

        Sedat S’nin idaresindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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