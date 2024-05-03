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        Erzincan'da köyde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık yandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Derebaşı köyünde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 20:38 Güncelleme: 03.05.2024 - 20:38
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        Erzincan'da köyde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık yandı
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Derebaşı köyünde çıkan yangında bir ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

        Derebaşı köyünde yaşayan Hüseyin Cahit Sürekli’ye ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede samanlık ve ahıra sıçradı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında ev, samanlık ve ahır kullanılmaz hale geldi.

        Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ve Belediye Başkanı Fatih Kök de köye gelerek olay yerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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