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        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 14:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:30
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        Erzincan'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Erzincan’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Ali Kemali Caddesi Teknoform önündeki kavşakta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak sağlık ve polis ekiplerinden yardım istedi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İ.A, H.A, B.L, N.B. ile M.B’yi ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

        Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza yerinde yangın riskine karşı itfaiye ekipleri de bölgede tedbir aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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