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        Takım elbise, kravat ve papyonla snowboard

        ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde buluşan arkadaş grubu, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaparak kayak sezonunu kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 11:46 Güncelleme: 29.04.2024 - 11:50
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        Takım elbise, kravat ve papyonla snowboard
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        ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde buluşan arkadaş grubu, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaparak kayak sezonunu kapattı.

        Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezi, sezon kapanışını ilginç bir gösteriyle yaptı. Kayak sezonunda yüzlerce kayakseveri ağırlayan kayak merkezinde Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksubir ile arkadaşları, takım elbise, kravat ve papyonla snowboard yaptı. Kayak sezonunu kapatan grup, bir sonraki sezonda herkesi Erzincan’a beklediklerini söyledi.

        ‘EN GÜZEL KIYAFETLERİMİZİ GİYDİK’

        Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Zafer Küçüksu, “Bugün sezon kapanışını yapmak için buraya geldik. Her sezon kapanışında olduğu gibi en güzel kıyafetlerimizi giydik. Dağa olan saygımızı sunmak için Ergan Dağı'ndayız. Güzel bir sezon geçirdik. Mükemmel bir pistimiz vardı. Tüm idarecilerimize ve dağ çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Seneye herkesi Ergan Dağı'na bekliyoruz” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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