İliç'teki maden faciasında cansız bedenine ulaşılan 2 işçi, toprağa verildi

ERZİNCAN'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında cansız bedenlerine ulaşılan işçilerden Ramazan Çimen ile Kenan Öz'ün cenazeleri, bugün törenle toprağa verildi.

İliç ilçesinde Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait altın madeninde, 13 Şubat'ta yaklaşık 10 milyon metreküp toprağın yamaçtan akması ile heyelan altında kalan 9 işçiden kıdemli kırıcı vardiya süpervizörü Ramazan Çimen ile kıdemli istifleme ve aglomeratör süpervizörü Kenan Öz'ün, dün akşam saatlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ramazan Çimen ile evli ve 2 çocuk babası olan Kenan Öz için bugün cenaze töreni düzenlendi. İliç ilçesindeki Yusuf Ziya Demir Camisi’nde öğlen kılınan cenaze namazına protokol, Çimen ve Öz'ün ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Erzincan Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çimen ve Öz'ün cenazeleri ilçe mezarlığında toprağa verildi.