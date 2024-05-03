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        Erzincan'daki kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede öldü

        Erzincan'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 22:54 Güncelleme: 03.05.2024 - 22:54
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        Erzincan'daki kazada yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede öldü
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        Erzincan'daki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kentte dün Mengüceli Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Sedat S. (20) kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sedat S. idaresindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrilmiş, araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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