Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Aile üyeleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.

Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, 26 Eylül'de Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü ile eşi Melike, kızları Huri Elif ve oğulları Ahmet Enes Ceylan yaşamını yitirmiş, kızları Semiha Ceylan ise ağır yaralanmıştı.

Semiha Ceylan'ın da vefat etmesiyle kazada araçta bulunan aile üyelerinden kurtulan olmadı.

Refahiye-Erzincan kara yolunda 26 Eylül'de meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada yaralanan Semiha Ceylan (14), Refahiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Ceylan, müdahalelere rağmen vefat etti.

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