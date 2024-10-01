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        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

        Erzincan'da geçen hafta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Semiha Ceylan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:52 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:52
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        Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarptığı kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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        Erzincan'da geçen hafta hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan Semiha Ceylan da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Refahiye-Erzincan kara yolunda 26 Eylül'de meydana gelen ve aynı aileden 4 kişinin öldüğü kazada yaralanan Semiha Ceylan (14), Refahiye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Ceylan, müdahalelere rağmen vefat etti.

        Semiha Ceylan'ın da vefat etmesiyle kazada araçta bulunan aile üyelerinden kurtulan olmadı.

        Ramazan Ceylan'ın kullandığı 45 ALS 068 plakalı hafif ticari araç, 26 Eylül'de Refahiye-Erzincan kara yolu Kova köyü yakınlarında, yol kenarında duran Yusuf T. idaresindeki 47 PU 521 plakalı tıra arkadan çarpmış, kazada sürücü ile eşi Melike, kızları Huri Elif ve oğulları Ahmet Enes Ceylan yaşamını yitirmiş, kızları Semiha Ceylan ise ağır yaralanmıştı.

        Aile üyeleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazanan Huri Elif Ceylan'ı yurda yerleştirmek için Uşak'tan yola çıkmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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