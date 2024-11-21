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        Erzincan'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 11:24 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:00
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        Erzincan'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Erzincan'da bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kentte Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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