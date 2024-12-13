Erzincan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Erzincan-Sivas kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde akşam saatlerinde etkisini artıran kar ve tipi yüzünden bazı ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Trafik polisleri, kar ve tipi dolayısıyla görüş mesafesinin de düştüğü yolda, tır ve çekici gibi ağır tonajlı araçların geçişini geçici olarak durdurdu.

Ekipler, Erzincan Yalnızbağ yerleşkesi Kantarlar mevkisi ile Sakaltutan girişinde ağır tonajlı araçları, yol kenarındaki dinlenme tesislerine yönlendiriyor. Yolda kalan ağır tonajlı araçlar ise karayolları ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alana alındı. Kar ve tipinin etkisini sürdürdüğü yolda, hava şartlarının normale dönmesi ve yolun ekiplerce temizlenmesinin ardından ağır tonajlı araçların geçişine izin verilecek.