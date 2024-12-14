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        Yapay zeka destekli otonom testlerle sürücü davranışları analiz ediliyor

        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki (EBYÜ) laboratuvarda yapay zeka destekli otonom testlerle sürücü davranışları analiz ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:11
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        Yapay zeka destekli otonom testlerle sürücü davranışları analiz ediliyor
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        KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki (EBYÜ) laboratuvarda yapay zeka destekli otonom testlerle sürücü davranışları analiz ediliyor.

        Mühendislik ve Mimarlık Fakültesindeki akademisyenler, Otonom Sürüş Teknikleri ve Sürücü Davranışları Tespit Laboratuvarında kurulan simülatörle sürücülerin hatalarını tespit etmek için çalışma yürütüyor.

        Kara yolları güvenliği için sürücü hatalarını en aza indirgeme amacıyla yürütülen çalışmada, farklı yol tipleri ile trafik şartlarına göre perdeye yansıtılan görüntüler uyarınca sürüşler yaptırılan deneklerin davranışları analiz ediliyor.

        Sürücülerin yaşadıkları olumsuzluklar ve kaza anında gösterdikleri tepkilerin kayıt altına alındığı araştırmada, 150 denek sürücüden elde edilen 1 milyonun üzerindeki veri yapay zeka tarafından analiz edilerek kazaların önlenmesi için ilgili kurumlarla paylaşılacak.

        - "Bir yıldır denek sürücülerden veri toplandı"

        Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Baran, AA muhabirine, kurulan laboratuvarın sürücü davranışlarını tespit eden ülkedeki en gelişmiş spesifik sistemlerden birisi olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 4 yıl önce kurulan laboratuvarda bir yıldır denek sürücülerden veri toplandığını belirten Baran, şunları kaydetti:

        "Elde edilen veriler yakında kamuoyu ile paylaşılacak. Fakültemiz ve üniversitemiz bu tip bilimsel faaliyetleri her zaman desteklemiştir. TÜBİTAK'ın desteklediği bu proje ile çok yüksek miktarda elde edilen veriler yapay zeka tarafından işlenecek. Bunların daha sonra gerek bilimsel çevreler gerekse ilgili veri tabanlarına kayıt edilmesi vasıtasıyla kara yollarındaki güvenliğin ve sürücü güvenliğinin daha da artırılarak kayıpların önüne geçilmesi hedeflenmektedir."

        - "Gerçekçi bir altyapıya sahip laboratuvar kurduk"

        Öğretim Görevlisi Yusuf Mazlum, sürücülere yol koşullarını bire bir aktaran donanımlı bir laboratuvar kurduklarını anlattı.

        Sürücülerin araç kullanırken kendileri için hazırlanan farklı senaryolardaki tepkilerini kayıt altına aldıklarını belirten Mazlum, şu bilgileri verdi:

        "Samsun 19 Mayıs, Giresun, Gümüşhane ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesindeki hocaların katkısı ile beraber TÜBİTAK desteği ve TOFAŞ AŞ’nin yardımları ile Türkiye’de alanında en kapsamlı, sürücülere bire bir yol koşullarını aktaracak kadar gerçekçi bir altyapıya sahip laboratuvar kurmuş bulunmaktayız.

        Test sürecinde 1 milyonun üzerinde data elde ettik. 150 ayrı denek sürücümüzde her biri 15 dakika süren parkurlarımızı tek tek test etme imkanımız oldu. Yeni tecrübeler ve yeni bilgilere de ulaştık. Bu projeden ayrıca 2 doktora tezi ve birçok alanda teknolojik gelişmelere ışık tutacak güzel veriler de elde etmeyi planlıyoruz."

        İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yusuf Çağlar Bulut da sürücülerin yapabilecekleri hataları önceden tespit etmek adına güzel bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, "Sürüş otonomları gerçeğe çok yakın. Reflekslerimizi, tepkilerimizi, yolda oluşan ekstra durumlara karşı tepkilerimizi ölçüyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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