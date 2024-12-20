Erzincan'da Başsavcılık ve Binali Yıldırım Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Ayrıca denetimli serbestlik personellerinin de mesleki anlamda gelişimine destek sağlanması planlanıyor.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkinlerin kişisel gelişim ve mesleki eğitim programları yapmaları, üniversitenin kültürel ve sosyal altyapısından faydalanılarak yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek olunması da hedefleniyor.

Protokolle, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkin yükümlülerin sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, yeniden suç işlemelerinin önlenmesine katkı sağlamayı ve topluma uyum süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Binali Yıldırım Üniversitesi arasında, yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

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