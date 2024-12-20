Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da Başsavcılık ve Binali Yıldırım Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Binali Yıldırım Üniversitesi arasında, yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 13:08 Güncelleme: 20.12.2024 - 13:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da Başsavcılık ve Binali Yıldırım Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı ile Binali Yıldırım Üniversitesi arasında, yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek olunması amacıyla işbirliği protokolü yapıldı.

        Rektörlük Toplantı Salonu'nda, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk ve Rektör Prof. Dr. Levent Akın arasında protokol imzalandı.

        Protokolle, denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkin yükümlülerin sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, yeniden suç işlemelerinin önlenmesine katkı sağlamayı ve topluma uyum süreçlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

        Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan çocuk ve yetişkinlerin kişisel gelişim ve mesleki eğitim programları yapmaları, üniversitenin kültürel ve sosyal altyapısından faydalanılarak yükümlülüklerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimine destek olunması da hedefleniyor.

        Ayrıca denetimli serbestlik personellerinin de mesleki anlamda gelişimine destek sağlanması planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Trump'tan AB'ye yaptırım tehdidi
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Ali Koç'tan Dursun Özbek'e yanıt!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!

        Benzer Haberler

        Erzincan'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Erzincan'da terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        İliç'te 9 işçinin öldüğü heyelanda 43 şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıla kad...
        İliç'te 9 işçinin öldüğü heyelanda 43 şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıla kad...
        Erzincan'da 9 işçinin öldüğü altın madenindeki toprak kaymasının detayları...
        Erzincan'da 9 işçinin öldüğü altın madenindeki toprak kaymasının detayları...
        Erzincan'da 9 işçinin öldüğü altın madenindeki toprak kaymasının detayları...
        Erzincan'da 9 işçinin öldüğü altın madenindeki toprak kaymasının detayları...
        İliç'te altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin 43 şüpheli hakkında iddi...
        İliç'te altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin 43 şüpheli hakkında iddi...