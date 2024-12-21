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        Erzincan'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

        Erzincan'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:09
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        Erzincan'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi
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        Erzincan'dan, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen kışlık yakacak, kışlık giyim ile temel gıda maddesi yüklü 121. tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

        Derneğin basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, burada, kentten 1 tır insani yardım malzemesini daha ihtiyaç sahiplerine göndermenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

        "Kış üşütür, iyilik ısıtır" şiarıyla yola çıktıklarını dile getiren Akkoyunlu, bağışçıların destekleriyle topladıkları odun, kömür, soba, battaniye ve kışlık giyim, bot ile temel gıda maddelerini bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

        Akkoyunlu, mazlum coğrafyaların masum insanlarına, insanlık ve kardeşlik görevlerini ellerinden geldiğince Allah'ın izniyle yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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