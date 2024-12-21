Erzincan'dan Suriye'ye yardım tırı gönderildi

"Kış üşütür, iyilik ısıtır" şiarıyla yola çıktıklarını dile getiren Akkoyunlu, bağışçıların destekleriyle topladıkları odun, kömür, soba, battaniye ve kışlık giyim, bot ile temel gıda maddelerini bölgeye gönderdiklerini ifade etti.

Derneğin basın sözcüsü Halil İbrahim Akkoyunlu, burada, kentten 1 tır insani yardım malzemesini daha ihtiyaç sahiplerine göndermenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Erzincan Şubesi öncülüğünde hayırseverlerden temin edilen kışlık yakacak, kışlık giyim ile temel gıda maddesi yüklü 121. tırın uğurlanması için dernek binası önünde tören düzenlendi.

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