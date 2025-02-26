Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanedeki tatbikatta senaryo gereği, yangın çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Kısa sürede bölgeye gelen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri binadakileri tahliye etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın tatbikatında, 2. katta dumandan etkilenen 1 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

Tatbikatı yerinde takip eden hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, olası bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

Hem hastaların hem de personelin yangın durumundaki güvenliğini sağlamak, onları hızlı bir şekilde sağlıklı olarak tahliye etmek adına tatbikatların faydalı olduğunu anlatan Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

"Senaryo gereği atölye bölümünde çıkan bir yangın sonucu hastanede meydana gelen yangın durumunda önce hastalarımız sonra personellerimiz tahliye edildi. Diğer kurumlarla olan iletişim organizasyonunu sağlayarak AFAD, itfaiye, 112, UMKE birimleri hastanemize çağırıldı. Acil çıkış kapılarından hastalarımızı, hasta yakınlarımızı ve personelimizi tahliye ettik. Akabinde de itfaiye tarafından üst katlardaki hastaların tahliyesi sağlanmış oldu ve başarıyla tatbikatı gerçekleştirdik."