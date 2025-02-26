Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 18:01 Güncelleme: 26.02.2025 - 18:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

        Hastanedeki tatbikatta senaryo gereği, yangın çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        Kısa sürede bölgeye gelen Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 112 Acil Sağlık ekipleri binadakileri tahliye etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın tatbikatında, 2. katta dumandan etkilenen 1 kişi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı.

        Tatbikatı yerinde takip eden hastanenin başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, olası bir yangın durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiğine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

        Hem hastaların hem de personelin yangın durumundaki güvenliğini sağlamak, onları hızlı bir şekilde sağlıklı olarak tahliye etmek adına tatbikatların faydalı olduğunu anlatan Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

        "Senaryo gereği atölye bölümünde çıkan bir yangın sonucu hastanede meydana gelen yangın durumunda önce hastalarımız sonra personellerimiz tahliye edildi. Diğer kurumlarla olan iletişim organizasyonunu sağlayarak AFAD, itfaiye, 112, UMKE birimleri hastanemize çağırıldı. Acil çıkış kapılarından hastalarımızı, hasta yakınlarımızı ve personelimizi tahliye ettik. Akabinde de itfaiye tarafından üst katlardaki hastaların tahliyesi sağlanmış oldu ve başarıyla tatbikatı gerçekleştirdik."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        "Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        26 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        Motokuryeye öldüresiye çarpmıştı! İlk görüntüler ortaya çıktı!
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        ATM'lerde yüz tanıma dönemi başlıyor
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Öcalan'ın "silah bırakın" çağrısı 2-3 gün içinde gelebilir
        Trump'ın dünyası!
        Trump'ın dünyası!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Alman devinden Arda Güler'e kanca!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Ev arkadaşı cinayetinin nedeni 4 bin TL'ymiş!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Komşu aileler silahlarını çekti! Karı koca öldü! Kanlı arazi!
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        Almanya'da seçim sonuçları nasıl yankılandı?
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu’nda
        'Kısmi af' senaryoları
        'Kısmi af' senaryoları
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Elektrik kesintisi ülkenin yüzde 99'unu etkiledi, OHAL ilan edildi!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar!
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        Savcılıktan İÜ’ye ‘diploma’ yazısı
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        "Beni küçük düşürdün" davası açacak
        3 yıl hapsi istendi
        3 yıl hapsi istendi
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?
        Bin sanatçının 'Yapay Zeka’ya karşı çıkardığı ‘Sessiz Albüm’ hakkında 'Yapay Zeka' ne düşünüyor?

        Benzer Haberler

        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' Ergan Kayak Merkezi'nde
        Türkiye'yi gezen 'Örümcek Adam' Ergan Kayak Merkezi'nde
        Erzincan'daki Işıkpınar Deresi, buz tuttu
        Erzincan'daki Işıkpınar Deresi, buz tuttu
        Erzincan'da öğrencilerin bulduğu kerkenez bakımının ardından doğaya salındı
        Erzincan'da öğrencilerin bulduğu kerkenez bakımının ardından doğaya salındı
        Doğu Ekspresi'nin karın beyaza bürüdüğü Erzincan'daki yolculuğu, dronla gör...
        Doğu Ekspresi'nin karın beyaza bürüdüğü Erzincan'daki yolculuğu, dronla gör...
        Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada
        Köye inip, yiyecek arayan vaşak kamerada
        Erzincan'da polisler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bır...
        Erzincan'da polisler, sahipsiz hayvanlar için belirli noktalara yiyecek bır...