Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan'da şehit ailesini ziyaret etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan'da şehit ailesini ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 21:00 Güncelleme: 14.06.2025 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan'da şehit ailesini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Erzincan’da şehit ailesini ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 17 Şubat 2024'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay'ın baba evini ziyaret ederek aile ile bir süre sohbet etti.

        Bakan Göktaş, daha sonra kentte hizmet veren Engelsiz Yaşam Merkezi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı.

        Bakan Göktaş’a, Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve kamu kurum müdürleri eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Trump ile Putin Orta Doğu'yu görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail'den Fordo nükleer tesisi vurgusu
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Muslera'dan Icardi ve F.Bahçe itirafı!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Romantik anlar
        Romantik anlar
        Zorlu günleri ilk kez anlattı
        Zorlu günleri ilk kez anlattı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurt...
        Erzincan'da otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrularını itfaiye kurt...
        Erzincan'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Erzincan'da cinayet hükümlüsü yakalandı
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (2)
        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı (2)
        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı
        Bakan Göktaş, kadın kooperatifinde hamur açtı
        Rengarenk çiçeklerin karla buluştuğu nokta; Sohmarik Yaylası
        Rengarenk çiçeklerin karla buluştuğu nokta; Sohmarik Yaylası