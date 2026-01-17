Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.
Fırtına nedeniyle yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri önlem aldı.
Bölgede özellikle tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine zaman zaman izin verilmiyor.
