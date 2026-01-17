Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

        Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 21:29 Güncelleme: 17.01.2026 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

        Fırtına nedeniyle yer yer görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü bölgede, Karayolları ekipleri önlem aldı.

        Bölgede özellikle tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitleri yönüne geçişlerine zaman zaman izin verilmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Haseke’de aşiretlerden çağrı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı dalgasını birlikte püskürtebiliriz
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Donald Trump'tan Grönland açıklaması
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na davet etti
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        "Real Madrid'i yeniden canlandırdı"
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Otogarda sömestr yoğunluğu
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Trabzonspor'dan sol beke Viking takviyesi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        Trump’ın parasetamolün otizme yol açtığı iddiası çürütüldü
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        "Bedelini yanarak ödersin" dedi öldürüp yaktı!
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Ankaralı 'Batman'in sıra dışı tutkusu
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Cezaevinden çıktı ailesini katletti!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Suçüstü yakalanmışlardı! Adliyedeki rüşvette istenen ceza belli oldu!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar

        Benzer Haberler

        FIS Snowboard Cross European Cup 2026, Erzincan'da başladı
        FIS Snowboard Cross European Cup 2026, Erzincan'da başladı
        Erzincan-Sivas karayolu çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
        Erzincan-Sivas karayolu çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı
        Snowboard FIS European Cup Erzincan
        Snowboard FIS European Cup Erzincan
        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
        GÜNCELLEME - Çığ nedeniyle kapanan Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı
        Erzincan-Sivas kara yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
        Erzincan-Sivas kara yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
        Erzincan'da Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışları başladı
        Erzincan'da Snowboard Cross Avrupa Kupası yarışları başladı