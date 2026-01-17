Erzincan-Sivas kara yolu, çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Erzincan'da çığ düşmesi sonucu Erzincan-Sivas karayolu araç trafiğine kapatıldı. Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan 1.nci ve 2’nci tüneller mevkisine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye Karayolları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ düşmesi sonucu ekiplerce Erzincan-Sivas karayolu araç trafiğine kapatıldı. Ekipler yola dökülen karı temizlemek için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.