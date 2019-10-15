Erzincan’da 50 çiftçiye süt soğutma tankı dağıtıldı

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile kentte 50 çiftçiye 300'er litrelik süt soğutma tankı dağıtıldı. Erzincan İl Özel İdaresi tarafında yüzde 75 oranında hibe desteği verilen projede, dağıtılan tanklarla Erzincan'ın soğuk zincire tabi süt miktarı günlük bazda 15 ton daha artmış oldu.

Konu hakkında bilgi veren Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, "50 büyükbaş hayvan üreticimize 50 adet süt soğutma tankı verdiğimiz projenin gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Erzincan'da günlük süt üretim potansiyeli her geçen gün artmaktadır. Sütün üretilmesi kadar toplanması ve değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Üretilen sütün en hijyenik şartlarda toplanarak ve soğuk zincire dahil edilerek en üst seviyelere çıkacağına inanıyorum. Soğuk zincire sahip ilimiz bölgemiz için süt işleme tesisi kurulması için cazip hale gelecektir. Proje kapsamında il genelinde 50 üreticimize 300 litrelik, süt soğutma tankının Erzincan İl Özel İdaresi'nin desteğiyle yüzde 75’lik kısmını hibe edilmektedir. Proje ile birlikte soğuk zincirle toplanabilen süt miktarımız günlük 15 ton daha artmış olacaktır" diye konuştu.

ERZİNCAN 15 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:02

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