Erzincan Tanıtım Günleri’nde Binali Yıldırım’a yoğun ilgi Binali Yıldırım: “İstanbul'da Erzincan'dan büyük, Erzincan var”

İstanbul Maltepe’de düzenlenen ve bugün üçüncü günü geride kalan Erzincan Tanıtım Günleri’ne katılan TBMM eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, gurbetteki hemşehrilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım, “İstanbul'da Erzincan'dan büyük, Erzincan var” dedi.

Erzincan Tanıtım Günleri’nin yapıldığı alana gelen Binali Yıldırım, hemşehrileri tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Erzincan Tanıtım Günleri’nde hemşehrilerine seslenen Binali Yıldırım, “İstanbul'da Erzincan'dan büyük, Erzincan var. İstanbul'da bulunan hemşehrilerimizin sayısı Erzincan'ın neredeyse iki katı, çok önemli bir nüfus oluşturmakta, Erzincan Tanıtım Günleri etkinliği burada, gurbette memleketten uzakta yaşayan bizler için bir özlem giderme, Erzincan'ın güzellikleriyle, zenginlikleriyle bir kez daha bir araya gelerek Erzincanİstanbul gurbet sıla kaynaşmasını sağlamaktadır.” dedi.

Birlik ve beraberliğin Türkiye için önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, “Değerli kardeşlerim yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik ama değerli hemşehrilerim Türkiye'yi asla böldürtmeyiz. Kardeşlerimizin, birliğimizi beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz. Bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız birlikte Türkiye olacağız.” diyerek sözlerini noktaladı.

Daha sonra Erzincan Tanıtım Günlerinin açılış merasimi gerçekleşti. Açılış merasiminde Binali Yıldırım’ın yanısıra Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan’ın ilçe kaymakamları ve belediye başkanları yer aldı.

Etkinlik alanında esnafları ziyaret eden Binali Yıldırım, Erzincan'ın çeşitli yöresel zenginliklerini içeren ürünlerden tadarak esnafa bol kazanç ve kolaylıklar diledi. Tanıtım günlerine gelen vatandaşlar Binali Yıldırım'a yoğun ilgi göstererek sevgi seli oluşturdu.

Kentte üretilerek, alanda satılan ve ikram edilen yüzlerce ürün ziyaretçiler tarafından yoğun talep gördü. Erzincan Tanıtım Günleri programında Erzincanlı sanatçılardan Aynur Güneş, Öznur Sulari, Halis Aslan, Nursel Çiçek, Fehmi Güneş, Cengiz Yurtsever, Özden Irmak, Ahmet Yiğit, Ozan Abdullah Çayıroğlu ve Arif Kurt'un konserleri ile katılımcılar Erzincan türkülerine olan hasretlerini giderdi.

ERZİNCAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:11

İKİNDİ 14:55

AKŞAM 17:20

YATSI 18:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.