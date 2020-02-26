Erzincan'da 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yağış nedeniyle Refahiye'de 14, Çayırlı'da 5, Otlukbeli’de 4, Tercan’da 2 ve Üzümlü’de 2 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.
Erzincan İl Özel İdaresi, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 6 greyder, 2 dozer, 5 kepçe, 2 bıçaklı kamyon olmak üzere 15 araçla çalışmalarını sürdürüyor.
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