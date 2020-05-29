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Erzincan’da hafif şiddetli 3 deprem

İHA

Erzincan’da hafif şiddetli 3 deprem

Erzincan’da hafif şiddetli 3 deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgiye göre, bugün saat 00.38’de merkez üssü Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Saraycık köyünde 2.3, saat 03.45’de Kemah ilçesine bağlı Koçkar’da 2.0 ve saat 06.25’de Çayırlı’ya bağlı Boybeyi köyünde 3.3 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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