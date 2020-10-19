Erzincan’da Muhtarlar Günü kutlandı

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19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Erzincan Belediyesi önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Erzincan Belediyesi önünde düzenlenen 19 Ekim Muhtarlar Günü programına Erzincan Valiliği İdare ve Denetim Müdürü Ufuk Akpınar, Erzincan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Ahmet Polat, Köy ve Mahalle muhtarları Derneği üyeleri ile muhtarlar kutlama programına katıldı. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

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