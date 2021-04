Erzincan’da vaka sayısı Erzincan 593,35 oldu

Sağlık Bakanlığı, illere göre 7 gün her 100 bin kişide görülen korona virüs güncel vaka sayılarını yayımladı. Verilere göre Erzincan'da vaka sayısı 100 bin kişide 593,35 oldu.

Ülke genelinde korona virüs (covid19) vakalarının artış yaşadığı bu günlerde Erzincan’da da vaka sayıları yüksek seyrediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre risk durumunu açıklarken çok yüksek riskli iller arasında bulunmaya devam eden Erzincan’da vaka sayılarının 100 bin kişide 593,35 olduğu gözlemlendi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca paylaşımında, “İllerimizde bir haftada 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım” açıklamasında bulundu.

Erzincan’da oran 1016 Nisan tarihleri arasında 593,35 olarak kayıtlara geçerken 39 Nisan tarihleri arasındaki vaka sayılarını kapsayan tabloda ise her 100 bin kişide korona virüs vaka sayısı, 466,66 olarak açıklanmıştı.

Öte yandan Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte alınan korona virüs tedbirlerini yerinde denetledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonunda denetimde bulunan Vali Makas, esnafın ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu Ordu, Fevzipaşa ve Halitpaşa Caddelerinde denetimlerde bulundu. Covid19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol eden Vali Makas, kısıtlamadan muaf olan esnaflara ve vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunarak işletmelerin HES kodu sormadan kesinlikle müşteri almamalarını söyledi.

Vakaların her geçen gün artış gösterdiğine dikkat çeken Vali Mehmet Makas, buna bağlı olarak denetimlerin de yoğunlaştırılarak, kurallara uymayanlara gerekli tüm cezai işlemlerin uygulanacağını belirtti.

Son haftalarda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan istatiksel verilerde Erzincan’ın da vaka sayısı hızlı artan iller arasında yer aldığına değinen Vali Makas, “Sıfır vakaya ulaşıncaya kadar denetim ve tedbirleri elden bırakmayacağız. Biz kurallara uyar, duyarlı olur isek, en kısa zamanda toparlanacağımıza inanıyorum” dedi.

