Belediyeden Covid-19 görülen apartmanlara müdahale

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Erzincan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında Covid19 vakası görülen apartmanlarda dezenfekte çalışmaları yapıyor.

Erzincan Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarını sürdüren Veteriner İşleri Müdürlüğü Ekipleri, talep üzerine Covid19 vakası görünen apartmanlarda da dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Apartmanlarında Covid19 testi pozitif çıkan vaka görülüp Erzincan Belediyesine başvuruda bulunan vatandaşların adreslerine giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, apartmanlarda ki ortak kullanım alanlarını ücretsiz olarak detaylı bir şekilde ilaçlayarak virüsten arındırıyor.

Çalışmalar kapsamında belirli bir program dahilinde ibadethanelerin dezenfekte çalışmaları da devam ediyor.

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