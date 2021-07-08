İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: “Devlet, milletin gönlünü kazanmalı”

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi 2 (İZDES2) projesinin ilk ayağı Erzincan’da başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, “Devlet, milletin gönlünü kazanmalı” dedi.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında, bakanlık bürokratları 81 ile giderek vatandaşın memnuniyetini ve taşra teşkilatının verimini değerlendiriyor. İZDES 2 Projesi kapsamında ilk toplantı Erzincan’a gerçekleştirildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, vatandaşların kamu hizmetlerinden memnun kalmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışması için Erzincan’a geldi. İZDES kapsamında kamu kurumları ve STK temsilcileri ile toplantı yapmak üzere Erzincan’a gelen Erdil, programına Valilik ziyaretiyle başladı. Daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile görüşen İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, gazetecilere açıklamada bulundu. Erzincan’da söz konusu hizmetlerin aksamadan yürüdüğünü görebildiklerini dile getiren Erdil, varsa eksik ve sorunları gidereceklerini kaydetti. İZDES ile 81 ilde İçişleri Bakanlığını ilgilendiren kamu hizmetlerinin nasıl yürüdüğü, vatandaşların bu konudaki memnuniyeti, aksayan yönler varsa bunlara acil müdahale, memnuniyet verici çalışmalar varsa bunları tespiti konularını değerlendirdiklerini belirten İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, vatandaş odaklı çalışma yaptıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Erdil açıklamasında, devletin, millettin gönlünü kazanmasının altını çizerek, “Bu proje ile ifade ettiğim gibi amaçlarımızdan bir tanesi de bakanlık olarak merkez ve taşra arasındaki iletişimi artırmak, birimler arasındaki iletişimi ve paylaşımı artırmak, taşradaki istek ve arzuları, eğitimleri, önerileri merkeze bakanlığa taşıma ayrıca iyi örnek uygulamaları kurumsal hale getirip yaygınlaştırmayı bu projede esas alıyoruz. Bu projede İZDES dediğimiz izleme değerlendirme projesi çerçevesinde geçtiğimiz 4 yılda 79 ili ziyaret ettik. Bakan yardımcılarımızla yaklaşık 4 bin bakanlık çalışanımız ile ve bu proje çerçevesinde paylaşımda bulunduk. Yine bu çerçevede projenin bir kapsamı olan toplum temsilcileriyle, bin 100 küsur sivil toplum yöneticisi ile sivil toplum örgütü ile temas kurduk. Onların değerlendirmelerini bakanlık çalışanlarımızla ve hizmetlerimizle ilgili ve bu istikamette vatandaş odaklı bir çalışma kurgusu içerisinde projemizi sürdürüyoruz. Projenin 1 Ağustos itibariyle 2. fazına geçiyoruz. Aslında bu ikinci fazının ilk ziyaretini de Erzincan'da yaptık. İZDES2 projesi çerçevesinde. Burada vatandaş memnuniyeti, vatandaşımıza hizmetin kalitesinin, vatandaşa verdiğimiz hizmetin kalitesinin artırılması ile ilgili bir kurgu ile tasarlandı. Biz bugün ifade ettiğim gibi birinci fazını tamamladık. Öğlenden sonra ikinci fazını tamamlayacağız. Cumhurbaşkanımızın ısrarla bize verdiği talimatla özellikle kamu çalışanlarımıza rehberlik eden en üst düzeyden en alt çalışanına kadar rehberlik eden talimatı düstur olarak kabul ettiğimiz talimatı devleti temsil etmek milletin gönlünü kazanmakla olur talimatı ve prensibini esas alıyoruz. Bu projenin tasarımında da bakanlık olarak çalışmalarımızda da esas aldığımız şey milletin gönlünü kazanmaktır. Devlet, milletin gönlünü kazanması lazım. Bu önümüzdeki süreç ve vizyonda biz de bakanlık olarak daha etkin bir şekilde sahada, alanda vatandaşımız gönlünü kazanma istikametinde sokağa inerek temaslarımız artıracağız İnşallah.” diye konuştu.

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