Erzincan’da trafik kazası: 2’si ağır 4 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, ErzincanSivas kara yolu Sakaltutan Geçidi Heybeli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A’nın kullandığı 34 DUV 260 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen A.D. (57) idaresindeki 58 TN 319 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yan dönerken, otomobil ise duvara çarparak adeta hurdaya döndü. Kazada yaralanan sürücü A.D., ile eşi A.D. (57) ve oğlu B.D. (28) ile beraber minibüste yolcu olduğu söylenen Ü.Ö. (41), olay yerine sevk edilen 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan ikisinin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

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